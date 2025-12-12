Destination Los Angeles, avec Travelling Café des Champs Libres Rennes Mercredi 28 janvier 2026, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Anne Le Hénaff, directrice artistique de festival Travelling, nous présente la programmation.

Cette année, cap sur une ville envoûtante et éminemment cinématographique : Los Angeles.En partenariat avec le festival Travelling, du 10 au 17 février 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T19:45:00.000+01:00

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine