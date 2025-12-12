Destination Los Angeles, avec Travelling Café des Champs Libres Rennes
Destination Los Angeles, avec Travelling Café des Champs Libres Rennes mercredi 28 janvier 2026.
Mercredi 28 janvier 2026, 18h30
Gratuit
Anne Le Hénaff, directrice artistique de festival Travelling, nous présente la programmation.
Cette année, cap sur une ville envoûtante et éminemment cinématographique : Los Angeles.En partenariat avec le festival Travelling, du 10 au 17 février 2026.
Début : 2026-01-28T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-28T19:45:00.000+01:00
Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine