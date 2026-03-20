Destination lune !

Rue des Docteur Ballet Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

L’animation offre un voyage en trois étapes comprendre la Lune, revivre l’épopée d’Apollo 11 et découvrir le futur avec le programme ARTEMIS. Entre maquettes, archives et échantillons authentiques, elle propose une immersion accessible à tous dans l’histoire et l’avenir de l’exploration lunaire. .

Rue des Docteur Ballet Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Destination lune !

L’événement Destination lune ! Ambazac a été mis à jour le 2026-03-16 par Terres de Limousin