Destination Lune Médiathèque Françoise Giroud Castries

Destination Lune Médiathèque Françoise Giroud Castries vendredi 3 octobre 2025.

Destination Lune 3 et 4 octobre Médiathèque Françoise Giroud Hérault

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T12:30:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T18:30:00

Si Icare s’est brûlé les ailes en voulant tutoyer le Soleil, nous en sommes aujourd’hui à rêver, très sérieusement, de poser à nouveau le pied sur la Lune ou d’un voyage vers Mars. Mais bien avant d’envoyer des sondes à des milliers ou millions de kilomètres, il a fallu inventer, tester, échouer… et recommencer. Cette fabuleuse aventure de l’exploration spatiale est faite d’expériences insensées, d’ingéniosité technique, d’échecs parfois ragiques, parfois cocasses – et d’une galerie de héros et de machines souvent surprenants.

Grâce à des images et pièces rares comme une combinaison stratosphérique, des maquettes de laboratoires et autres curiosités, des archives de la NASA ou encore des références à la littérature, aux bandes dessinées, ou au cinéma.

L’exposition retrace les débuts (et les rêves) de la conquête spatiale. Une plongée entre sciences et imaginaires, entre ciel et cosmos.

En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/

Médiathèque Françoise Giroud 15 Avenue de la Coopérative, 34160 Castries, France Castries 34160 Hérault Occitanie +33467104380 https://mediatheques.montpellier3m.fr [{« link »: « https://mediatheques.montpellier3m.fr/ »}] Adultes : Romans / documentaires / livres sur Montpellier et le Languedoc / livres sur la tauromachie / textes enregistrés / livres en gros caractères / livres en langues étrangères / méthodes de langue.

Jeunesse : Romans / contes et albums / documentaires / livres-CD / livres en langues étrangères. Espace réservé aux bébés lecteurs : premiers albums / imagiers / comptines.

Musique-Cinéma-Multimédia Ressources en ligne / accès à Internet (5 postes de consultation en accès libre) / consoles de jeux vidéo / DVD / CD / livres sur la musique et le cinéma / salle d’initiation multimédia (12 places, 6 postes).

Actualités Journaux / revues. Bandes dessinées BD Adultes et Jeunesse. Espaces de travail, salle dédiée au travail en groupe (40 places assises) / dictionnaires et encyclopédies.

Auditorieum : Conférences / concerts / spectacles / projections (101 places). Salle “heure du conte”. Tram ligne 2 (Notre -Dame de Sablassou) puis Navette bus sur inscription. Bus n°31, 27, 46, 612 (Centre).

Si Icare s’est brûlé les ailes en voulant tutoyer le Soleil, nous en sommes aujourd’hui à rêver, très sérieusement, de poser à nouveau le pied sur la Lune ou d’un voyage vers Mars. Mais bien avant à …

©Arek Socha de Pixabay