Destination Lune : un voyage immersif avec Tom Hanks à l’Atelier des Lumières Atelier des Lumières Paris mercredi 24 septembre 2025.

Présentée pour la première fois en France après un triomphe à Londres, cette expérience spectaculaire du studio londonien Lightroom vous plonge dans l’histoire de la conquête de la Lune – des missions Apollo aux prochains voyages du programme Artémis. Ce show inédit co-écrit par Tom Hanks, célèbre acteur et réalisateur américain, est ici porté par sa voix française.

Destination Lune invite les spectateurs de tous âges à ressentir l’émerveillement, le courage et l’émotion de la conquête de la Lune. Grâce à des projections spectaculaires, une musique orchestrale saisissante et des images inédites de la NASA, vous revivrez les missions Apollo et découvrirez le futur de l’exploration spatiale avec Artemis. Entre anecdotes personnelles, entretiens avec des astronautes et moments historiques marquants, ce voyage exceptionnel rend hommage à l’esprit de découverte et à la capacité de l’humanité à repousser les limites de l’impossible.

La billetterie ouvre le mercredi 10 septembre à 12h !

Ce qui vous attend :

Partez à la découverte des missions Apollo et du futur programme « Artemis », en compagnie de Tom Hanks

Une immersion totale dans l’univers fascinant de la conquête spatiale, portée par des technologies de pointe

Profitez d’interviews inédites entre Tom Hanks et les astronautes d’Artemis

Prenez-en plein les yeux avec les images de la NASA, remasterisées et plus immersives que jamais

Découvrez Destination Lune, une expérience immersive à 360° co-écrite et racontée par Tom Hanks, célèbre acteur et réalisateur américain. Plongez au cœur de la plus grande aventure de l’humanité avec des images à couper le souffle, des séquences rares de la NASA, et un récit passionnant qui vous plonge dans l’histoire de la conquête de la Lune.

Du mercredi 24 septembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

payant Tout public.

Date(s) :

Atelier des Lumières 38 Rue Saint-Maur 75011 Paris

