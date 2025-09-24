Destination Lune un voyage immersif avec Tom Hanks L’Atelier des Lumières Paris 11e Arrondissement

Destination Lune un voyage immersif avec Tom Hanks L’Atelier des Lumières Paris 11e Arrondissement mercredi 24 septembre 2025.

Destination Lune un voyage immersif avec Tom Hanks

L’Atelier des Lumières 38 rue Saint-Maur Paris 11e Arrondissement Paris

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-09-24

À partir du 24 septembre 2025, l’Atelier des Lumières dévoile en exclusivité Destination Lune un voyage immersif avec Tom Hanks , une création immersive

inédite née du partenariat entre Culturespaces et le studio londonien Lightroom.

.

L’Atelier des Lumières 38 rue Saint-Maur Paris 11e Arrondissement 75011 Paris Île-de-France +33 1 80 98 46 02

English :

From September 24, 2025, the Atelier des Lumières will unveil the exclusive « Destination Moon: an immersive journey with Tom Hanks », an immersive creation

creation born of a partnership between Culturespaces and London-based studio Lightroom.

German :

Ab dem 24. September 2025 enthüllt das Atelier des Lumières exklusiv « Destination Moon: a immersive journey with Tom Hanks », eine immersive Kreation

die aus der Partnerschaft zwischen Culturespaces und dem Londoner Studio Lightroom hervorgegangen ist.

Italiano :

Dal 24 settembre 2025, l’Atelier des Lumières presenterà in esclusiva « Destination Moon: an immersive journey with Tom Hanks », una nuovissima creazione immersiva nata dalla collaborazione tra Culturespaces e lo studio londinese Lightroom

creazione nata da una partnership tra Culturespaces e lo studio londinese Lightroom.

Espanol :

A partir del 24 de septiembre de 2025, el Atelier des Lumières presentará en exclusiva « Destination Moon: an immersive journey with Tom Hanks », una nueva creación inmersiva nacida de una asociación entre Culturespaces y el estudio londinense Lightroom

creación nacida de la colaboración entre Culturespaces y el estudio londinense Lightroom.

L’événement Destination Lune un voyage immersif avec Tom Hanks Paris 11e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-03 par Choose Paris Region