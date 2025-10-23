Destination Moyen-Age construire au Moyen-Age Office de tourisme Destination Agen Agen

Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen Lot-et-Garonne

A l’occasion des vacances de Toussaint, Destination Agen propose aux enfants de participer à un Atelier patrimoine qui leur fera découvrir comment on construisait des maisons au temps des troubadours et chevaliers. Après une découverte des maisons médiévales de la ville, chacun pourra dessiner ou bien confectionner sa propre maison du Moyen-Age ! Un goûter convivial clôturera ce voyage dans le temps. .

Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

English : Destination Moyen-Age construire au Moyen-Age

After discovering the town’s medieval houses, everyone can draw or make their own medieval house! A convivial snack will bring this journey back in time to a close.

German : Destination Moyen-Age construire au Moyen-Age

Nach einer Entdeckungstour durch die mittelalterlichen Häuser der Stadt kann jeder sein eigenes Haus aus dem Mittelalter zeichnen oder herstellen! Ein gemütlicher Imbiss wird diese Reise in die Vergangenheit abschließen.

Italiano :

Dopo aver esplorato le case medievali della città, ognuno potrà disegnare o realizzare la propria casa medievale! Una merenda conviviale concluderà questo viaggio nel tempo.

Espanol : Destination Moyen-Age construire au Moyen-Age

Después de explorar las casas medievales de la ciudad, cada uno podrá dibujar o construir su propia casa medieval Una merienda de convivencia pondrá punto final a este viaje en el tiempo.

