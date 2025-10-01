Destination musées, l’expérience immersive Espace Micro Folie Gramat

Destination musées, l’expérience immersive

Espace Micro Folie 102, Rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-11-08 13:30:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29 2025-11-01 2025-11-05 2025-11-08 2025-11-12 2025-11-15 2025-11-19 2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29 2025-12-03 2025-12-06

Contenu immersif imaginé et proposé par le ministère de la Culture, qui ouvre les portes secrètes de nos musées nationaux et donne ainsi accès à leurs trésors cachés, pour une exploration exclusive digne d’un VIP !

Tout public

Espace Micro Folie 102, Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

English :

Immersive content imagined and proposed by the Ministry of Culture, which opens the secret doors of our national museums and gives access to their hidden treasures, for an exclusive exploration worthy of a VIP!

For the general public

German :

Ein vom Kulturministerium erdachter und angebotener immersiver Inhalt, der die geheimen Türen unserer Nationalmuseen öffnet und so Zugang zu ihren verborgenen Schätzen gewährt, für eine exklusive Erkundung, die eines VIP würdig ist!

Für alle

Italiano :

Contenuti immersivi ideati e offerti dal Ministero della Cultura, che aprono le porte segrete dei nostri musei nazionali e danno accesso ai loro tesori nascosti, per un’esplorazione esclusiva degna di un VIP!

Per il grande pubblico

Espanol :

Contenidos inmersivos ideados y propuestos por el Ministerio de Cultura, que abren las puertas secretas de nuestros museos nacionales y dan acceso a sus tesoros ocultos, ¡para una exploración exclusiva digna de un VIP!

Para el público en general

