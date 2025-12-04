Destination nature

rue du Fort Fort-Louis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Destination Nature invite petits et grands à une journée exceptionnelle dédiée à la découverte et à la préservation de la nature. Cet événement convivial propose de nombreuses activités balades guidées, ateliers ludiques pour enfants, animations et rencontres avec des associations locales engagées pour l’environnement. Une occasion unique de découvrir la biodiversité et de profiter du plein air.

Événement destiné à la famille et plus particulièrement aux enfants. 0 .

rue du Fort Fort-Louis 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 50 40 animation.paysrhenan@fdmjc-alsace.fr

English :

L’événement Destination nature Fort-Louis a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme du Pays Rhénan