Destination Néolithique ! Site des mégalithes de Locmariaquer Locmariaquer

Destination Néolithique ! 20 et 21 septembre Site des mégalithes de Locmariaquer Morbihan

Gratuit, réservation obligatoire sur la e-billetterie du monument, à partir de 8 ans, 35 personnes maximum, visite en extérieur

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Une visite à destination des familles, qui permettra aux petits comme aux grands de comprendre l’histoire de ce site multimillénaire. Qui étaient les bâtisseurs des monuments mégalithiques ? Comment vivaient-ils ? Comment se nourrissaient-ils ? Quels outils utilisaient-ils dans leur vie quotidienne ? Autant de questions décryptées grâce à la démonstration de fac-similés néolithiques et de la visite guidée du site.

Site des mégalithes de Locmariaquer Route de Kerlogonan, 56740 Locmariaquer, France Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33297573759 https://www.site-megalithique-locmariaquer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.site-megalithique-locmariaquer.fr/visiter/en-famille »}] Un vaste complexe néolithique. Le Néolithique (4500 à 2500 ans avant notre ère) est la période de la sédentarisation de l’Homme qui devient éleveur-agriculteur. L’ampleur du site reflète une densité de population élevée et une organisation sociale hiérarchisée. Un paysage à imaginer. Au Néolithique, la vue embrassait de vastes plaines, recouvertes depuis par la montée du niveau marin. En voiture : Accès par la D781, puis suivre les panneaux « Site des mégalithes » ou « Table des Marchands ». Avant d’entrer dans Locmariaquer, prendre la route à droite en direction du terrain des sports puis parkings sur votre gauche. En train : Arrêt gare de Vannes ou d’Auray (plus proche)

DR, Centre des monuments nationaux