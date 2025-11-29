Destination Noël Garonne de Noël Office de tourisme Destination Agen Agen
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Et si Garonne s’invitait aux fêtes de Noël ? Partagez un moment de détente en participant à un atelier créatif. Rejoignez nous pour une session où petits et grands pourront décorer sur papier le célèbre Pont-Canal d’Agen et à s’adonner à la peinture sur galets que nous aura offert le fleuve Garonne. Un moment convivial à partager en famille pour célébrer ensemble la féerie des fêtes. Repartez avec votre galet décoré en souvenir. .
Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr
How about Garonne for Christmas? Share a moment of relaxation in a creative workshop.
