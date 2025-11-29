Destination Noël Garonne de Noël Office de tourisme Destination Agen Agen

Destination Noël Garonne de Noël

Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Et si Garonne s’invitait aux fêtes de Noël ? Partagez un moment de détente en participant à un atelier créatif.

Et si Garonne s’invitait aux fêtes de Noël ? Partagez un moment de détente en participant à un atelier créatif. Rejoignez nous pour une session où petits et grands pourront décorer sur papier le célèbre Pont-Canal d’Agen et à s’adonner à la peinture sur galets que nous aura offert le fleuve Garonne. Un moment convivial à partager en famille pour célébrer ensemble la féerie des fêtes. Repartez avec votre galet décoré en souvenir. .

How about Garonne for Christmas? Share a moment of relaxation in a creative workshop.

