Destination Pau, l’histoire du Tourisme et de Pau de 1870 à nos jours Pau
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-21
Après la crise de ’29, Pau s’était elle remise ? Quelles ont été les nouvelles ressources économiques après le Tourisme ?
Et aujourd’hui, ? Quels projets se profilent derrière le mur des anciennes Galeries Lafayette ?
Du faste du Grand Hôtel Gassion, sur l’emblématique Boulevard des Pyrénées jusqu’au Palais des Pyrénées art déco. Les initiatives privées et publiques pour une motivation commune le Tourisme.
– Tour extérieur des façades et histoire du Tourisme dès 1838 à Pau
– Visite des halls et de la cour intérieure du Grand Hotel Gassion
– Visite des sous sols avec les machineries spectaculaires éteintes
– Visite virtuelle des salons Gassion et du Belvédère + exposition d’objets chinés très rares .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr
English : Destination Pau, l’histoire du Tourisme et de Pau de 1870 à nos jours
