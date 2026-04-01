Destination Tanzanie Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Destination Tanzanie Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 18 avril 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Destination Tanzanie
Parc Animalier de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Le Parc Animalier de Boutissaint vous emmène à l’autre bout du monde le temps d’un week-end avec Destination Tanzanie , une immersion culturelle et visuelle au cœur de l’Afrique de l’Est.
Au programme une exposition photo à découvrir sous la grande halle et dans la chapelle du domaine, accompagnée d’un film projeté en continu tout au long du week-end. Le dimanche à 14h, Kitanga, guide naturaliste originaire de la tribu Manyama sur les rives du lac Tanganyika, donnera une conférence sur sa terre natale et son rapport à la nature sauvage tanzanienne.
Un événement unique, à vivre en famille ou entre amis, dans le cadre exceptionnel des 400 hectares de forêt de Boutissaint. La conférence est incluse dans le prix d’entrée du parc, sans supplément. .
Parc Animalier de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Destination Tanzanie
L’événement Destination Tanzanie Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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