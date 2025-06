DESTINATION USA AUX HALLES DE BÉZIERS Béziers 4 juillet 2025 07:00

Hérault

DESTINATION USA AUX HALLES DE BÉZIERS Place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-04

Les Halles passent à l’heure américaine déco USA, street food, musique live, bières artisanales et animations avec des joueurs de football américain en démonstration !

Les Halles prennent des airs d’Amérique avec une déco 100% USA drapeaux, étoiles, guirlandes et ambiance Far West.

Au programme burgers, street food, musique live, bières artisanales et animations football américain avec démonstrations et selfies. .

Place Pierre Sémard

Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Les Halles goes American: USA decor, street food, live music, craft beers and entertainment with American soccer players on show!

German :

Les Halles gehen in die amerikanische Zeit über: USA-Deko, Street Food, Live-Musik, handwerklich gebrautes Bier und Animationen mit Vorführungen von American Football-Spielern!

Italiano :

Les Halles diventano americane: arredamento USA, street food, musica dal vivo, birre artigianali e intrattenimento con giocatori di football americano!

Espanol :

Les Halles se vuelven americanas: decoración estadounidense, comida callejera, música en directo, cervezas artesanales y espectáculos con jugadores de fútbol americano

