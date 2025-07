Destination Vernon Ateliers peinture en musique Vernon

Quartier des Valmeux et des Boutardes Vernon Eure

Début : 2025-07-27 16:00:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17

Un été rempli d’animations pour tous !

Destination Vernon, l’événement estival et familial incontournable de la ville, revient du 11 juillet au 10 août 2025. Pendant un mois, la ville vibrera au rythme des animations culturelles, sportives et festives, pour offrir un véritable air de vacances aux Vernonnais.

Une toile, des pinceaux, un fond musical… et place à l’inspiration ! Les dimanches 27 juillet et 3 août aux Valmeux, puis les 10 et 17 août aux Boutardes, laissez libre cours à votre créativité de 16h à 18h.

Quartier des Valmeux et des Boutardes Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

English : Destination Vernon Ateliers peinture en musique

A summer full of entertainment for all!

Destination Vernon, the town?s not-to-be-missed summer family event, returns from July 11 to August 10, 2025. For a month, the town will be buzzing with cultural, sporting and festive events, to give the people of Vernon a real vacation feel.

A canvas, paintbrushes, a musical backdrop? and it’s time for inspiration! On Sundays, July 27 and August 3 at Les Valmeux, and August 10 and 17 at Les Boutardes, give free rein to your creativity from 4pm to 6pm.

German :

Ein Sommer voller Animationen für alle!

Destination Vernon, das unumgängliche Sommer- und Familienereignis der Stadt, kehrt vom 11. Juli bis zum 10. August 2025 zurück. Einen Monat lang wird die Stadt im Rhythmus der kulturellen, sportlichen und festlichen Animationen vibrieren, um den Vernonnais einen Hauch von Urlaub zu verleihen.

Leinwand, Pinsel, Musik und los geht’s mit der Inspiration! Am Sonntag, den 27. Juli und 3. August in Les Valmeux und am 10. und 17. August in Les Boutardes können Sie Ihrer Kreativität von 16 bis 18 Uhr freien Lauf lassen.

Italiano :

Un’estate ricca di divertimento per tutti!

Destination Vernon, l’imperdibile evento estivo per famiglie della città, torna dall’11 luglio al 10 agosto 2025. Per un mese, la città sarà animata da eventi culturali, sportivi e festivi, per dare agli abitanti di Vernon un’autentica sensazione di vacanza.

Una tela, dei pennelli, un sottofondo musicale e via all’ispirazione! Le domeniche 27 luglio e 3 agosto a Les Valmeux, e 10 e 17 agosto a Les Boutardes, date libero sfogo alla vostra creatività dalle 16.00 alle 18.00.

Espanol :

¡Un verano lleno de entretenimiento para todos!

Del 11 de julio al 10 de agosto de 2025 vuelve Destino Vernon, la cita estival familiar ineludible de la ciudad. Durante un mes, la ciudad se llenará de eventos culturales, deportivos y festivos para que los habitantes de Vernon disfruten de unas auténticas vacaciones.

Un lienzo, pinceles, un fondo musical… ¡y es hora de inspirarse! Los domingos 27 de julio y 3 de agosto en Les Valmeux, y 10 y 17 de agosto en Les Boutardes, dé rienda suelta a su creatividad de 16:00 a 18:00 h.

