Destination Vernon Découverte de l'athlétisme Vernon

Destination Vernon Découverte de l’athlétisme

Esplanade Jean-Claude Asphe Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 14:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Un été rempli d’animations pour tous !

Destination Vernon, l’événement estival et familial incontournable de la ville, revient du 11 juillet au 10 août 2025. Pendant un mois, la ville vibrera au rythme des animations culturelles, sportives et festives, pour offrir un véritable air de vacances aux Vernonnais.

Le mini-stade du Eure Athlé Tour s’installe à Vernon pour une journée dédiée à la découverte de l’athlétisme.

Course, saut, lancers… les enfants pourront tester toutes les disciplines de manière ludique et encadrée.

Rendez-vous dimanche 20 juillet de 14h à 18h sur l’esplanade Jean-Claude Asphe. Une belle occasion de courir, sauter et s’amuser !

Esplanade Jean-Claude Asphe Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

English : Destination Vernon Découverte de l’athlétisme

A summer full of entertainment for all!

Destination Vernon, the town?s must-see summer family event, returns from July 11 to August 10, 2025. For a month, the town will be buzzing with cultural, sporting and festive events, to give the people of Vernon a real vacation feel.

The Eure Athlé Tour mini-stadium comes to Vernon for a day dedicated to discovering athletics.

Running, jumping, throwing? children will be able to try out all the disciplines in a fun and supervised way.

The event takes place on Sunday July 20 from 2pm to 6pm on the esplanade Jean-Claude Asphe. A great opportunity to run, jump and have fun!

German :

Ein Sommer voller Animationen für alle!

Destination Vernon, das unumgängliche Sommer- und Familienereignis der Stadt, kehrt vom 11. Juli bis zum 10. August 2025 zurück. Einen Monat lang wird die Stadt im Rhythmus der kulturellen, sportlichen und festlichen Animationen vibrieren, um den Vernonnais einen Hauch von Urlaub zu verleihen.

Das Mini-Stadion der Eure Athlé Tour kommt nach Vernon, um einen Tag lang die Leichtathletik zu entdecken.

Laufen, Springen, Werfen? Die Kinder können alle Disziplinen auf spielerische Weise und unter Aufsicht ausprobieren.

Treffpunkt ist am Sonntag, den 20. Juli von 14:00 bis 18:00 Uhr auf der Esplanade Jean-Claude Asphe. Eine tolle Gelegenheit zum Laufen, Springen und Spaß haben!

Italiano :

Un’estate ricca di divertimento per tutti!

Destination Vernon, l’imperdibile evento estivo per famiglie della città, torna dall’11 luglio al 10 agosto 2025. Per un mese, la città sarà animata da eventi culturali, sportivi e festivi, per dare agli abitanti di Vernon un’autentica sensazione di vacanza.

Il mini-stadio Eure Athlé Tour arriva a Vernon per una giornata dedicata alla scoperta dell’atletica.

Correre, saltare, lanciare? I bambini potranno provare tutte le discipline in modo divertente e controllato.

Venite all’esplanade Jean-Claude Asphe domenica 20 luglio dalle 14:00 alle 18:00. Una grande opportunità per correre, saltare e divertirsi!

Espanol :

¡Un verano lleno de entretenimiento para todos!

Del 11 de julio al 10 de agosto de 2025 vuelve Destino Vernon, la cita estival familiar ineludible de la ciudad. Durante un mes, la ciudad se llenará de eventos culturales, deportivos y festivos para que los habitantes de Vernon disfruten de unas auténticas vacaciones.

El miniestadio Eure Athlé Tour llega a Vernon para una jornada dedicada a descubrir el atletismo.

Correr, saltar, lanzar… los niños podrán probar todas las disciplinas de forma lúdica y supervisada.

Acérquese a la explanada Jean-Claude Asphe el domingo 20 de julio de 14:00 a 18:00 horas. Una gran oportunidad para correr, saltar y divertirse

L’événement Destination Vernon Découverte de l’athlétisme Vernon a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération