Destination Vernon Toboggan géant Vernon

Destination Vernon Toboggan géant Vernon vendredi 18 juillet 2025.

Destination Vernon Toboggan géant

Mail Anatole France Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-20 19:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Un été rempli d’animations pour tous !

Destination Vernon, l’événement estival et familial incontournable de la ville, revient du 11 juillet au 10 août 2025. Pendant un mois, la ville vibrera au rythme des animations culturelles, sportives et festives, pour offrir un véritable air de vacances aux Vernonnais.

Trois jours pour glisser, rire et se défier sur un toboggan géant installé au Mail Anatole France. Du 18 au 20 juillet, de 14h à 19h, les enfants dès 6 ans peuvent profiter de cette attraction estivale incontournable.

Un été rempli d’animations pour tous !

Destination Vernon, l’événement estival et familial incontournable de la ville, revient du 11 juillet au 10 août 2025. Pendant un mois, la ville vibrera au rythme des animations culturelles, sportives et festives, pour offrir un véritable air de vacances aux Vernonnais.

Trois jours pour glisser, rire et se défier sur un toboggan géant installé au Mail Anatole France. Du 18 au 20 juillet, de 14h à 19h, les enfants dès 6 ans peuvent profiter de cette attraction estivale incontournable. .

Mail Anatole France Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

English : Destination Vernon Toboggan géant

A summer full of entertainment for all!

Destination Vernon, the town?s must-see summer family event, returns from July 11 to August 10, 2025. For a month, the town will be buzzing with cultural, sporting and festive events, to give the people of Vernon a real vacation feel.

Three days of sliding, laughter and challenges on a giant toboggan in Mail Anatole France. From July 18 to 20, from 2pm to 7pm, children aged 6 and over can enjoy this not-to-be-missed summer attraction.

German :

Ein Sommer voller Animationen für alle!

Destination Vernon, das unumgängliche Sommer- und Familienereignis der Stadt, kehrt vom 11. Juli bis zum 10. August 2025 zurück. Einen Monat lang wird die Stadt im Rhythmus der kulturellen, sportlichen und festlichen Animationen vibrieren, um den Vernonnais einen Hauch von Urlaub zu verleihen.

Drei Tage lang können Sie rutschen, lachen und sich auf einer Riesenrutsche herausfordern, die auf dem Mail Anatole France installiert ist. Vom 18. bis 20. Juli, von 14 bis 19 Uhr, können Kinder ab 6 Jahren diese unumgängliche Sommerattraktion genießen.

Italiano :

Un’estate ricca di divertimento per tutti!

Destination Vernon, l’imperdibile evento estivo per famiglie della città, torna dall’11 luglio al 10 agosto 2025. Per un mese, la città sarà animata da eventi culturali, sportivi e festivi, per dare agli abitanti di Vernon un’autentica sensazione di vacanza.

Tre giorni di scivolate, risate e sfide su uno slittino gigante nella Mail Anatole France. Dal 18 al 20 luglio, dalle 14.00 alle 19.00, i bambini dai 6 anni in su potranno divertirsi con questa imperdibile attrazione estiva.

Espanol :

¡Un verano lleno de entretenimiento para todos!

Del 11 de julio al 10 de agosto de 2025 vuelve Destino Vernon, la cita estival familiar ineludible de la ciudad. Durante un mes, la ciudad se llenará de eventos culturales, deportivos y festivos para que los habitantes de Vernon disfruten de unas auténticas vacaciones.

Tres días de deslizamiento, risas y desafíos en un tobogán gigante en el Mail Anatole France. Del 18 al 20 de julio, de 14:00 a 19:00, los niños a partir de 6 años podrán disfrutar de esta atracción estival ineludible.

L’événement Destination Vernon Toboggan géant Vernon a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération