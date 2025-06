Destination Vernon Vernon 11 juillet 2025 07:00

Eure

Destination Vernon Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-07-11

Chaque été, découvrez Destination Vernon, un programme d’animations spéciales pour s’amuser, apprendre, se dépenser, voyager… sans quitter Vernon !

Programme à venir !

Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

English : Destination Vernon

Every summer, discover Destination Vernon, a program of special events for fun, learning, exercise and travel? without leaving Vernon!

Program coming soon!

German :

Entdecken Sie jeden Sommer Destination Vernon, ein spezielles Animationsprogramm, das Spaß macht, zum Lernen einlädt, zur Bewegung anregt und zum Reisen einlädt, ohne Vernon zu verlassen!

Programm folgt!

Italiano :

Ogni estate, scoprite Destination Vernon, un programma di eventi speciali per il divertimento, l’apprendimento, l’esercizio fisico e il viaggio? Senza lasciare Vernon!

Programma in arrivo!

Espanol :

Cada verano, descubra Destino Vernon, un programa de actos especiales para divertirse, aprender, hacer ejercicio y viajar… ¡sin salir de Vernon!

¡Programa próximamente!

L’événement Destination Vernon Vernon a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération