Destination Voyage Place Aimé Césaire Limoges

Destination Voyage

Place Aimé Césaire BFM centre ville Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Et si vous aussi vous osiez franchir les frontières ? Info Jeunes vous aide dans votre préparation de départ à l’étranger, que ce soit pour étudier, pour travailler ou pour les vacances informations sur Erasmus ou sur les différents dispositifs en matière de mobilité de loisirs, sur les aides financières disponibles, bons plans d’été pour les jeunes ou pour trouver un emploi au pair, suggestions d’ouvrages disponibles à la Bfm. Possibilité d’échanges confidentiels et d’informations complémentaires sur d’autres thématiques Info Jeunes (orientation, emploi, accès aux droits, loisirs…). .

Place Aimé Césaire BFM centre ville Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 08 00

English : Destination Voyage

