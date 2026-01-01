DESTINS CROISES impro théâtrale Redon

DESTINS CROISES impro théâtrale Redon samedi 17 janvier 2026.

DESTINS CROISES impro théâtrale

4 Quai Surcouf Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17 22:00:00

Date(s) :
2026-01-17

4 personnages, 4 objectifs différents, 1h15 d’impro théâtrale tous azimuts !
Un spectacle présenté par Impro C’est Tout et organisé par le Collectif du Ptit Théâtre Notre Dame.   .

4 Quai Surcouf Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement DESTINS CROISES impro théâtrale Redon a été mis à jour le 2026-01-12 par OT PAYS DE REDON