Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

DESTINS DE FEMMES Perpignan

DESTINS DE FEMMES

DESTINS DE FEMMES Perpignan vendredi 14 novembre 2025.

DESTINS DE FEMMES

39 Rue des Rois de Majorque Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

Théâtre de la Complicité
  .

39 Rue des Rois de Majorque Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 41 18  accueil@theatredelacomplicite.info

English :

Théâtre de la Complicité

German :

Theater der Komplizenschaft

Italiano :

Teatro della Complicità

Espanol :

Teatro de la Complicidad

L’événement DESTINS DE FEMMES Perpignan a été mis à jour le 2025-11-04 par PERPIGNAN TOURISME