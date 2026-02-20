Destins de femmes : se transformer au contact du monde Médiathèque Françoise Sagan Paris

Embarquez dans une quête littéraire aux côtés des écrivains Bérengère Cournut et Grégory Le Floch, et de Sabrina Manach, comédienne, venue nous lire quelques extraits de leurs romans respectifs, De pierre et d’os (Le Tripode, 2019) et Peau d’Ourse (Seuil, 2025).

Ils nous mèneront ensemble à la rencontre de leurs héroïnes : Uqsuralik, jeune femme inuit brutalement séparée de sa famille et livrée à elle-même dans la pénombre et le froid polaire, et Mont Perdu, adolescente corpulente et lesbienne, victime de harcèlement, qui se réfugie auprès des montagnes pyrénéennes, les seules qui lui parlent et la comprennent. Ces deux femmes en quête d’un refuge vont l’une et l’autre, avancer, se transformer et grandir au contact de ce territoire puissant. Uqsuralik entame le chemin d’une quête qui, au-delà des vastitudes de l’espace arctique, va lui révéler son monde intérieur. Mont Perdu, quant à elle, va peu à peu se métamorphoser en ourse. Ces récits de transformation interrogent avec force le corps, l’identité et le lien intime entre des femmes à la fois vulnérables et puissantes et la nature qui les entoure.

Bérengère Cournut explore depuis ses premiers livres des territoires oniriques où la nature reprend tous ses droits. En 2019, son roman De pierre et d’os, empreint d’écologie et de spiritualité, la révèle au grand public (200 000 lecteurs). Au Tripode, elle est également l’autrice de Née contente à Oraibi, Par-delà nos corps, Élise sur les chemins, Zizi Cabane et Vövöl. Son prochain roman, Au bord du Monde, paraîtra à la rentrée 2026.

Grégory Le Floch est auteur, professeur de lettres et fondateur de la Société des amis de Gabrielle Wittkop. Très repéré depuis son premier livre aux éditions de l’Ogre, il a depuis fait paraître un essai, Éloge de la plage, chez Rivages, et deux romans chez Bourgois, Gloria, Gloria (prix Sade) et De parcourir le monde et d’y rôder, doublement récompensé à la rentrée 2020 par le prix Wepler et le prix Décembre. Il publie Peau d’Ourse aux éditions du Seuil en 2025

Sabrina Manach est comédienne et danseuse.

Rencontre animée par Julia Polack de Chaumont, modératrice littéraire.

Echange avec Bérengère Cournut, Grégory Le Floch et lecture d’extraits par Sabrina Manach

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



