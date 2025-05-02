DESTINS – ORCHESTRE PASDELOUP – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

DESTINS – ORCHESTRE PASDELOUP – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt samedi 20 juin 2026.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : DESTINS – ORCHESTRE PASDELOUPConcert symphonique – Production Concerts PasdeloupTitre :DESTINSDistribution : Orchestre PasdeloupMonika Wolinska, directionFélicien Brut, accordéonProgramme : Giuseppe Verdi, La Force du destin, ouverture (10’)Nikolaï Rimski-Korsakov, Shéhérazade (42’)Fabien Waksman, Concerto « L’Île du temps » pour accordéon (19’) Texte descriptif : L’Orchestre Pasdeloup retrouve Monika Wolinska à la direction pour mêler le temps d’un concert les destins de Shéhérazade, héroïne des Mille et une nuits, à ceux de Leonora et Alvaro, personnages de l’opéra de Verdi La Force du destin. Félicien Brut, interprète le Concerto « L’Île du temps » de Fabien Waksman, compositeur de l’année lors des 30e Victoires de la Musique classique.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92