Informations pratiques

Rodez

Destockage-Brocante: Antiquités JOAO

2 Rue des Moutiers Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19

DESTOCKAGE du magasin Antiquités Brocante JOAO à Rodez.

Venez chiner, sur plus de 250 m² tous types de meubles anciens, bibelots, vaisselle, argenterie, tableaux, tapis, miroirs, luminaires, livres, objets d’art ou insolites…

Depuis 1981, Antiquités JOAO vous accueille dans un univers authentique dédié aux Antiquités, à la Brocante et à la décoration intérieure et extérieure.

Spécialisés dans l’achat, la vente et l’estimation d’Antiquités à Rodez et dans tout l’Aveyron, nous proposons une sélection unique de meubles anciens, objets d’art et insolite, luminaires, miroirs, tableaux, verrerie, argenterie, vaisselle, livres et tapis anciens ainsi que du mobilier d’extérieur.

Entreprise familiale reconnue pour son sérieux, sa transparence et son professionnalisme depuis de nombreuses années, Antiquités JOAO accompagne particuliers et professionnels dans l’estimation, le débarras et la valorisation d’objets anciens issus de successions, maisons de famille et débarras.

Chaque objet raconte une histoire. Notre objectif est de préserver le charme de l’ancien, redonner vie à des pièces uniques et proposer une belle Brocante authentique au cœur de l’Aveyron.

Restauration le vendredi soir chez Paysans Direct. .

2 Rue des Moutiers Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 11 32 82 89 anticabroc@gmail.com

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English :

CLEARANCE SALE at the Antiquit%E9s Brocante JOAO %E0 store in Rodez.

L’événement Destockage-Brocante: Antiquités JOAO Rodez a été mis à jour le 2026-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)