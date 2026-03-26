DÉSTOCKAGE D’AFFICHES Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

DÉSTOCKAGE D’AFFICHES

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 13:30:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Grand déstockage d’affiches à Cinéjade !

Vous admirez un acteur, une actrice ? Vous souhaitez simplement garder le souvenir d’un film que vous avez apprécié ?



Cette opération a lieu dans le cadre de l’opération Cinésol, un partenariat entre Cinéjade et l’Epicerie Solidaire.

Le but est simple vous vous faites plaisir en achetant l’affiche de votre choix et le don que vous faites est reversé à l’Épicerie Solidaire, permettant ainsi à une personne ou une famille en situation difficile de s’offrir du cinéma à moindre coût.

Ces affiches (format 120X160 !) seront mises à la disposition de tous, dès l’ouverture du cinéma et jusqu’à 20h.

Faites-vous donc plaisir en effectuant un geste de solidarité ! .

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement DÉSTOCKAGE D’AFFICHES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Saint Brevin