DÉSTOCKAGE D’AFFICHES Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins
samedi 26 septembre 2026 · Cinéjade · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
DÉSTOCKAGE D’AFFICHES
Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-26 20:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Grand déstockage d’affiches à Cinéjade !
Vous admirez un acteur, une actrice ?
Vous souhaitez simplement garder le souvenir d’un film que vous avez apprécié ?
Cette opération a lieu dans le cadre de l’opération Cinésol, un partenariat entre Cinéjade et l’Epicerie Solidaire.
Le but est simple : vous vous faites plaisir en achetant l’affiche de votre choix et le don que vous faites est reversé à l’Épicerie Solidaire, permettant ainsi à une personne ou une famille en situation difficile de s’offrir du cinéma à moindre coût.
Ces affiches (format 120X160 !) seront mises à la disposition de tous, dès l’ouverture du cinéma et jusqu’à 20h.
Faites-vous donc plaisir en effectuant un geste de solidarité ! .
Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr
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English :
L’événement DÉSTOCKAGE D’AFFICHES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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