DÉSTOCKAGE D’AFFICHES Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

DÉSTOCKAGE D’AFFICHES

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:30:00

fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Grand déstockage d’affiches à Cinéjade !

Vous admirez un acteur, une actrice ?

Vous souhaitez simplement garder le souvenir d’un film que vous avez apprécié ?



Cette opération a lieu dans le cadre de l’opération Cinésol, un partenariat entre Cinéjade et l’Epicerie Solidaire.

Le but est simple : vous vous faites plaisir en achetant l’affiche de votre choix et le don que vous faites est reversé à l’Épicerie Solidaire, permettant ainsi à une personne ou une famille en situation difficile de s’offrir du cinéma à moindre coût.

Ces affiches (format 120X160 !) seront mises à la disposition de tous, dès l’ouverture du cinéma et jusqu’à 20h.

Faites-vous donc plaisir en effectuant un geste de solidarité ! .

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement DÉSTOCKAGE D’AFFICHES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin