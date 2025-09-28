Déstockage gourmand fin de saison La Base Guingette Talmont-Saint-Hilaire

Déstockage gourmand fin de saison La Base Guingette Talmont-Saint-Hilaire dimanche 28 septembre 2025.

Déstockage gourmand fin de saison

La Base Guingette 12 Impasse du Lac Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

.

La Base Guingette 12 Impasse du Lac Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 44 84 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Déstockage gourmand fin de saison Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral