Destockage Saint Vincent de Paul Salins-les-Bains
Destockage Saint Vincent de Paul Salins-les-Bains samedi 7 mars 2026.
Destockage
Saint Vincent de Paul 16 Rue du Maquis des Glières Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Déstockage Journée à 1€ , organisé par l’Association St-Vincent-de-Paul. Chaussures, vêtements d’adultes, enfants, bébés et articles de puériculture . 1 Article Adulte 1€ et 3 Articles Enfants 1€. .
Saint Vincent de Paul 16 Rue du Maquis des Glières Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 20 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Destockage
L’événement Destockage Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA