Destockage Saint Vincent de Paul Salins-les-Bains

Destockage

Saint Vincent de Paul 16 Rue du Maquis des Glières Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Déstockage Journée à 1€ , organisé par l’Association St-Vincent-de-Paul. Chaussures, vêtements d’adultes, enfants, bébés et articles de puériculture . 1 Article Adulte 1€ et 3 Articles Enfants 1€. .

Saint Vincent de Paul 16 Rue du Maquis des Glières Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 20 38

