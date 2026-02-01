Destockage vaisselle ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
2026-02-07 10:00:00
2026-02-07 12:00:00
2026-02-07
La ressourcerie Res’urgence organise un déstockage sur tout son rayon vaisselle le samedi 7 février. Assiettes, verres et autres objets du quotidien seront proposés à -50 % sur les prix affichés, dans une ambiance de chasse aux trésors du réemploi. .
ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org
