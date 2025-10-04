Destock’Art Vide d’Atelier d’Artistes Maison du Temps Libre Léo Lagrange Limoges

Destock’Art Vide d’Atelier d’Artistes Maison du Temps Libre Léo Lagrange Limoges samedi 4 octobre 2025.

Destock’Art Vide d’Atelier d’Artistes

Maison du Temps Libre Léo Lagrange Esplanade Blanqui Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Les participantes et participants vous proposeront un destockage de leurs ateliers avec du matériel ou des créations finies dans le domaine de l’art du feu (émail-céramique-porcelaine), livres, peintures, loisirs créatifs, déco, textile, cadres, etc …

Outre les prix défiant toute concurrence, avec des réductions très importantes, c’est surtout le caractère éclectique de ce destockage qui en fait un événement à ne manquer sous aucun prétexte … Venez vous faire plaisir et chiner les créations et le matériel à prix accessibles à tous les budgets … il y en aura pour tous les goûts ! Que vous soyez classique ou plutôt moderne, il est probable que vous tombiez sur des perles rares et sur la pièce coup de cœur. .

Maison du Temps Libre Léo Lagrange Esplanade Blanqui Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 17 40 annickmalinvaud87@gmail.com

