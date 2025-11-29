Destokage de noël Vente de vélos d’occasion Atelier vélo solidaire Cycl’Aux Semur-en-Auxois
Destokage de noël Vente de vélos d’occasion Atelier vélo solidaire Cycl’Aux Semur-en-Auxois samedi 29 novembre 2025.
Atelier vélo solidaire Cycl’Aux 52, rue de vigne Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Destockage de noël de vélos d’occasion.
Vélos à gogo: Enfants, adultes et VTT à petits prix. .
Atelier vélo solidaire Cycl’Aux 52, rue de vigne Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 51 31 27 recyclette@labaux.org
