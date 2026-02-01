Destrock Winter Fest Rue du Quercy Brest

Destrock Winter Fest

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Il fait son grand retour avec la promesse d’une très belle affiche ! Au programme DARKEN Ötztal Inkrease Sloggers

DARKEN Heavy Power Metal Laval

Formé en 1987, Darken s’impose comme un acteur majeur du heavy metal français et européen. Le groupe combine puissance sonore, mélodies travaillées et virtuosité instrumentale. Leur retour sur scène s’accompagne d’un son affirmé, où riffs incisifs, solos soignés et chœurs épiques s’allient pour proposer un spectacle de haute qualité. Le style évoque à la fois l’énergie brute du métal classique et la maîtrise moderne d’un power metal soigné. Cette prestation s’annonce comme un moment fort de ce festival.

ÖTZTAL Metal Sombre Tribal Industriel Brest

Basé à Brest, le groupe développe une atmosphère musicale sombre, puissante et immersive. Le groupe combine des éléments de death et doom metal avec des rythmiques tribales et des textures industrielles, pour un rendu à la fois brutal et profondément travaillé. L’accent est mis sur la densité sonore, la puissance des ambiances et l’engagement scénique.

INKREASE Metal Moderne Bretagne (Côtes d’Armor)

Ils incarnent la nouvelle génération du métal en Bretagne influences variées, son actuel, groove affirmé et mélodies investies. Le groupe mêle des guitares lourdement accordées, une section rythmique robuste, et un chant capable de varier entre intensité agressive et ligne mélodique. Sur scène, Inkrease déploie une prestation soignée, équilibrée entre précision technique et énergie brute, offrant un metal moderne à la fois accessible et exigeant.

SLOGGERS Metal’n’Roll Guingamp

Originaire de Guingamp, le groupe propose un hybride exigeant mêlant rock, heavy metal, thrash et hardcore. Le groupe mise sur des compositions dynamiques, porteuses de riffs puissants, d’un chant à la fois direct et travaillé, et d’une batterie qui installe immédiatement le tempo. Le metal’n’roll séduit par son immédiateté, son engagement scénique et cette capacité à fédérer un public amateur de sensations fortes et de riffs percutants .

I‌nformations pratiques

Ouverture des portes à 19h00.

Réservation recommandée, en ligne. .

Rue du Quercy Espace Léo Férré Brest 29200 Finistère Bretagne

