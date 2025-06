Destroy of Destruction rendre à César – Oudon 25 juillet 2025 19:30

Loire-Atlantique

Destroy of Destruction rendre à César Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 19:30:00

fin : 2025-07-25 22:00:00

Date(s) :

2025-07-25

Après avoir gratouillé leurs ukulélés dans les tours bus du Bal des Variétistes, David Humeau & Corinne Gazull interprètent leur nouveau spectacle RENDRE A CESAR !

Destroy of Destruction des chansons cool, pop rock, variées, bricolées avec des ukulélés, des percussions et des effets de malades.

Rendre à César évoque les artistes qui les ont marqués, construits, inspirés ; c’est en imitant les autres que l’on devient soi-même. Un répertoire classe, allant de Nina Simone à David Bowie et Serge Gainsbourg, en passant par The Cure, Stupeflip… agrémenté de quelques compositions.

Leurs compositions parlent de la mémoire qui est précieuse et fragile, de l’art et de la philo qui aident à se faire des abdos pour mieux affronter nos passions, et du quotidien qui nous fait naviguer entre l’infini et la lessive. Ils prennent plaisir à susurrer des histoires, improviser et partager avec elleux leur passion pour la musique, la littérature, la scène et le rire. .

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

After strumming their ukuleles in the Bal des Variétistes tour buses, David Humeau & Corinne Gazull perform their new show RENDRE A CESAR!

German :

Nachdem sie ihre Ukulelen in den Bustouren des Bal des Variétistes gekratzt haben, führen David Humeau & Corinne Gazull ihre neue Show RENDRE A CESAR auf!

Italiano :

Dopo aver strimpellato i loro ukulele nei bus turistici al Bal des Variétistes, David Humeau e Corinne Gazull si esibiscono nel loro nuovo spettacolo RENDRE A CESAR!

Espanol :

¡Después de rasguear sus ukeleles en los autobuses de gira en el Bal des Variétistes, David Humeau & Corinne Gazull presentan su nuevo espectáculo RENDRE A CESAR!

