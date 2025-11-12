Détectez Votre Potentiel dans le secteur de l’Industrie. Agence CASTRES Castres
Détectez Votre Potentiel dans le secteur de l’Industrie. Agence CASTRES Castres mercredi 12 novembre 2025.
Détectez Votre Potentiel dans le secteur de l’Industrie. Mercredi 12 novembre, 13h00 Agence CASTRES Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-12T13:00:00 – 2025-11-12T15:00:00
Fin : 2025-11-12T13:00:00 – 2025-11-12T15:00:00
Participez à notre événement de détection de potentiel, conçu pour valoriser vos compétences et susciter des vocations dans des secteurs en pleine expansion tel que le secteur de l’Industrie. Ouvert à tout public, cet atelier vous plongera dans une demi-journée d’exploration et de mise en situation. Vous aurez l’opportunité d’échanger avec nos conseillers qui partageront avec vous leur expertise et vous éclaireront sur ces métiers qui recrutent. Grâce à des exercices pratiques, vous pourrez iden
Agence CASTRES 81100 Castres Castres 81100 Lambert Tarn Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/491667 »}]
Participez à notre événement de détection de potentiel, conçu pour valoriser vos compétences et susciter des vocations dans des secteurs en pleine expansion tel que le secteur de l’Industrie. 1 jeune 1 solution Détection de potentiel