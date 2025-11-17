DETECTION DE POTENTIEL AGENCE FRANCE TRAVAIL ST MARTIN BOULOGNE Saint-Martin-Boulogne

DETECTION DE POTENTIEL Lundi 17 novembre, 09h30 AGENCE FRANCE TRAVAIL ST MARTIN BOULOGNE Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T09:30:00+01:00 – 2025-11-17T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T09:30:00+01:00 – 2025-11-17T12:00:00+01:00

Vous souhaitez découvrir ce secteur, venez identifier votre potentiel, vos compétences sur ce secteur porteur d’opportunité d’emploi à travaers des mises en situation. Vous bénéficierez d’un accompagnement pour construire votre parcours de formation

AGENCE FRANCE TRAVAIL ST MARTIN BOULOGNE ZI INQUETRIE SAINT MARTIN BOULOGNE Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520692?at_medium=CMP&at_campaign=DSIMonstreuil&at_cmp_indicateur1=PromotionEvenementConseiller&at_cmp_indicateur2=Multicanal&at_cmp_indicateur3=Multidate »}]

Venez découvrir un secteur porteur : l’industrie INDUSTRIE FORMATION