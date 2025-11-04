Détection de potentiel dans l’industrie Salle du manège 62140 Hesdin La Foret Hesdin-la-Forêt

Détection de potentiel dans l’industrie Mardi 4 novembre, 11h00 Salle du manège 62140 Hesdin La Foret Pas-de-Calais

Un atelier de détection de potentiel est un événement pour identifier les capacités et aptitudes des individus à des postes dans une entreprise. Cet atelier permet de mettre en lumière les talents cachés, les compétences spécifiques et le potentiel de développement des participants.

Objectifs d’un Atelier de Détection de Potentiel

– Identifier les compétences techniques et soft skills des participants.

– Évaluer la capacité à s’adapter à divers rôles et environnements.

– Favoriser l’auto-évaluation et l’auto-réflexion chez les participants.

Méthodologie

Tests et exercices : Utilisation de tests psychométriques, simulations pour évaluer les compétences techniques et comportementales.

Salle du manège 62140 Hesdin La Foret Boulevard militaire Hesdin-la-Forêt 62140 Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France

Atelier détection de potentiel