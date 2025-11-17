Détection de potentiel : découverte des métiers de l’industrie Agence SAINT-MARTIN-BOULOGNE Saint-Martin-Boulogne

Vous souhaitez découvrir les métiers du secteur de l’industrie et vous ne possédez aucune expérience professionnelle dans ce domaine. Cet évènement est pour vous. Cette matinée vous permettra de découvrir le panel de métiers en industrie et de connaître les aptitudes nécessaires pour ces métiers.

Présentation du secteur de l’industrie, des entreprises qui recrutent et participation à l’atelier « détection de potentiel » : vous ferez des exercices sur tablette pour découvrir vos aptitudes sur ce d

