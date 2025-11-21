Détection de potentiel : êtes-vous fait pour les métiers de l’INDUSTRIE? Agence PERPIGNAN POLYGONE Perpignan

Détection de potentiel : êtes-vous fait pour les métiers de l’INDUSTRIE? Vendredi 21 novembre, 07h00 Agence PERPIGNAN POLYGONE Pyrénées-Orientales

Le secteur de l’industrie vous attire et vous vous demandez s’il peut vous correspondre? Participez à une session de détection de potentiels pour envisager votre avenir professionnel : – Rencontrez des professionnels du secteur (entreprises, organismes de formation, représentants des branches professionnelles…) – Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi – Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation

Agence PERPIGNAN POLYGONE 66000 Perpignan Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitania

