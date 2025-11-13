Détection de potentiel : Etes – vous fait pour les métiers de l’Industrie Agro alimentaire? Agence CARPENTRAS Carpentras

Détection de potentiel : Etes – vous fait pour les métiers de l’Industrie Agro alimentaire? Jeudi 13 novembre, 08h00 Agence CARPENTRAS Vaucluse

Vous souhaitez changer de voie? Vous êtes attiré par le secteur de l’Industrie Agro Alimentaire et vous vous demandez s’il peut vous correspondre ? Vous ne savez pas vers quel secteur vous orienter ? Participez à une session de détection de potentiel pour envisager votre avenir professionnel : – Rencontrez des professionnels du secteur – Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi – Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation – Bénéficiez de propositions concrètes immédia

Agence CARPENTRAS 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

