Détection de Potentiel : êtes-vous fait pour les métiers de l’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ? Ambérieu-en-Bugey – Agence AMBERIEU EN BUGEY Ambutrix

Détection de Potentiel : êtes-vous fait pour les métiers de l’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ? Jeudi 13 novembre, 08h00 Ambérieu-en-Bugey – Agence AMBERIEU EN BUGEY Ain

Début : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T11:00:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T11:00:00

Vous vous questionnez sur les métiers de l’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ? Nous vous invitons à nous rejoindre et découvrir votre potentiel lors de la détection dans le secteur de l’industrie agroalimentaire qui est porteur d’emploi. – Rencontrez des professionnels du secteur – Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi – Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation – Bénéficiez de propositions concrètes immédiates (immersions professionnelles, formation, recrutement…) Et s

Ambérieu-en-Bugey – Agence AMBERIEU EN BUGEY 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambutrix 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

