Détection de Potentiel : Êtes-vous faits pour les métiers de l’Industrie ? Agence MANOSQUE Manosque

Détection de Potentiel : Êtes-vous faits pour les métiers de l’Industrie ? Lundi 17 novembre, 08h00 Agence MANOSQUE Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:00:00 – 2025-11-17T11:00:00

Fin : 2025-11-17T08:00:00 – 2025-11-17T11:00:00

Vous souhaitez changer de voie ? Vous êtes attiré par le secteur de l’Industrie et vous vous demandez s’il peut vous correspondre ? Vous ne savez pas vers quel secteur vous orienter ? Participez à une session de détection de potentiel pour envisager votre avenir professionnel : – Rencontrez un professionnel du secteur. – Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi. – Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation. – Bénéficiez de propositions concrètes immédiates (immersions

Agence MANOSQUE 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/483970 »}]

