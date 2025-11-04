Détection de Potentiel : êtes-vous faits pour les métiers de l’Industrie Agro Alimentaire ? Agence APT Apt

Détection de Potentiel : êtes-vous faits pour les métiers de l’Industrie Agro Alimentaire ? Mardi 4 novembre, 08h00 Agence APT Vaucluse

Vous souhaitez changer de voie? Vous êtes attiré par un secteur et vous vous demandez s’il peut vous correspondre? Vous ne savez pas vers quel secteur vous orienter? Participez à une session de détection de potentiel pour envisager votre avenir professionnel : Rencontrez des professionnels du secteur (entreprises, organismes de formations, représentants des branches professionnelles ) Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation

Agence APT 84400 Apt Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

