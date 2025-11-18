détection de potentiel « Industrie » Mardi 18 novembre, 08h00 Agence BERGERAC Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Action à destination des personnes en situation de Handicap, sur inscription Evaluer vos habiletés/savoir-être pour les métiers de l’industrie

Présentation de la filière industrie (métier, formation, entreprises locales, débouchés, évolutions…) Exercices de mise en situation pour tester vos habiletés Restitution de vos résultats le jour même en entretien individuel et conseils sur les actions à mettre en oeuvre selon vos besoins et attentes.

