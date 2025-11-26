Détection de potentiel industrie Agence DIGOIN Digoin

Détection de potentiel industrie Mercredi 26 novembre, 08h00 Agence DIGOIN Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T08:00:00 – 2025-11-26T10:30:00

Fin : 2025-11-26T08:00:00 – 2025-11-26T10:30:00

Vous avez des appétences pour le secteur de l’industrie ? Vous avez des compétences de base que vous souhaitez partager avec les entreprises industrielles de notre secteur ? Venez participer à un atelier « détection de potentiel industrie ». Nous organisons une session ludique qui vous permettra de détecter vos aptitudes en industrie tout en vous amusant.

Agence DIGOIN 71160 Digoin Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518152 »}]

Vous avez des appétences pour le secteur de l’industrie ? Vous avez des compétences de base que vous souhaitez partager avec les entreprises industrielles de notre secteur ? 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie