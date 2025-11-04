Détection de potentiel Industrie agro-alimentaire Agence BEAUCAIRE Beaucaire

Détection de potentiel Industrie agro-alimentaire Mardi 4 novembre, 08h00 Agence BEAUCAIRE Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Venez participer à la détection de potentiel en industrie agro-alimentaire : des exercices et des mises en situation correspondant aux métiers de l’industrie agro-alimentaire vous seront proposés et vous permettront de tester vos habiletés et postures. Prévoyez la matinée. 9h : accueil 9h10 : début des exercices 11h : informations sur le marché du travail local #SemaineAgro #SemaineIndustrie

Agence BEAUCAIRE 30300 Beaucaire Beaucaire 30300 Gard Occitania

