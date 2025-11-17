Detection de Potentiel Industrie INDUSTRI »ELLES » Agence BOULOGNE-SUR-MER Boulogne-sur-Mer

Detection de Potentiel Industrie INDUSTRI »ELLES » Lundi 17 novembre, 08h00 Agence BOULOGNE-SUR-MER Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

⁉ Vous êtes une femme. Vous souhaitez vous orienter vers le secteur industriel ? Etes-vous faite pour cela ? Vous souhaitez connaître vos compétences pour envisager une carrière enrichissante ? Cet atelier est fait pour vous! Venez participer à un atelier de détection de potentiel destiné à vérifier que vous possédez les habiletés nécessaires pour travailler dans le secteur de l’industrie

Dans le cadre de cet atelier vous seront proposés un certain nombre de tests sous forme ludique qui vous pe

Agence BOULOGNE-SUR-MER 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520794 »}]

