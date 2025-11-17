Détection de Potentiel Industrie Trévoux – Agence TREVOUX Trévoux

Détection de Potentiel Industrie Lundi 17 novembre, 08h00 Trévoux – Agence TREVOUX Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:00:00 – 2025-11-17T11:00:00

Fin : 2025-11-17T08:00:00 – 2025-11-17T11:00:00

Vous souhaitez changer de vie , vous ne savez pas vers quel secteur vous orienter ? Le secteur de l’industrie vous attire et vous vous demandez s’ il peut vous correspondre ? Participer à une session de détection de potentiels pour envisager votre avenir professionnel: *Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi *Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation

Trévoux – Agence TREVOUX 01600 Trévoux Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

La semaine de l'industrie 1 jeune 1 solution