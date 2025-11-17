Détection de potentiel INdustri »elles » Agence France Travail Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer

Détection de potentiel INdustri »elles » Agence France Travail Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer lundi 17 novembre 2025.

Détection de potentiel INdustri »elles » Lundi 17 novembre, 09h00 Agence France Travail Boulogne sur mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T12:00:00+01:00

Au cours de cet atelier d’une durée de 3 heures,seront proposés un certain nombre de tests, sous forme ludique, qui permettront au final de confirmer un projet.

Mesdames, venez identifier vos points forts et découvrir des capacités liés aux métiers du secteur de l’industrie !

Cet atelier sera suivi d’une proposition d’actions (visites entreprises,visite d’un centre de formation.

Agence France Travail Boulogne sur mer 135 boulevard daunou 62200 Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520794?at_medium=CMP&at_campaign=DSIMonstreuil&at_cmp_indicateur1=PromotionEvenementConseiller&at_cmp_indicateur2=Multicanal&at_cmp_indicateur3=Multidate »}]

Rejoignez notre programme de détection de potentiel dédié aux femmes dans l’industrie, conçu pour identifier et promouvoir les talents féminins afin de dynamiser et diversifier le secteur industriel.