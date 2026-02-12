Détection de Potentiel – Métiers de l’Agriculture Agence RENNES EST Rennes Lundi 23 février, 13h30 Ille-et-Vilaine

Ouvrez le champ des possibles en participant à l’atelier « Détection de potentiel dans les métiers de l’Agriculture ».

Pourquoi pas vous? Venez tenter l'expérience et vous susciterez peut être une nouvelle vocation ! Les ateliers détection de potentiel vous permettent d'explorer vos habilités et de découvrir des secteurs d'activités porteurs au travers des méthodes ludiques. A l'occasion de cet atelier, vous pourrez tester les habiletés suivantes : – Respecter des normes et des consignes – Mainten

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-23T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-23T16:00:00.000+01:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine



