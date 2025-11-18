Détection de potentiel secteur Industrie Agroalimentaire Agence LENS GARE Lens

Détection de potentiel secteur Industrie Agroalimentaire Agence LENS GARE Lens mardi 18 novembre 2025.

Détection de potentiel secteur Industrie Agroalimentaire Mardi 18 novembre, 12h30 Agence LENS GARE Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T12:30:00 – 2025-11-18T15:30:00

Fin : 2025-11-18T12:30:00 – 2025-11-18T15:30:00

Vous souhaitez vous orienter vers le secteur industriel ? Etes-vous fait pour cela ? Venez participer à un atelier de détection de potentiel destiné à vérifier que vous possédez les habiletés socles du secteur de l’industrie agroalimentaire.

Dans le cadre de cet atelier vous seront proposés un certain nombre de tests sous forme ludique qui vous permettront au final de confirmer votre projet. Cet atelier , d’une durée de 3 heures, vous permettra de vous confronter, via des tests réalistes, aux e

Agence LENS GARE 62300 Lens Lens 62300 Centre-Ville Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/516927 »}]

Vous souhaitez vous orienter vers le secteur industriel ? Etes-vous fait pour cela ? 1 jeune 1 solution Détection de potentiel