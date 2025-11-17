Détection de potentiel secteur Industrie Hénin-Beaumont – Agence HENIN-BEAUMONT Hénin-Beaumont

Détection de potentiel secteur Industrie Lundi 17 novembre, 08h00 Hénin-Beaumont – Agence HENIN-BEAUMONT Pas-de-Calais

Début : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Vous souhaitez vous orienter vers le secteur industriel ? Etes-vous fait pour cela ? Venez participer à un atelier de détection de potentiel destiné à vérifier que vous possédez les habiletés socles du secteur de l’industrie.

Dans le cadre de cet atelier vous seront proposés un certain nombre de tests sous forme ludique qui vous permettront au final de confirmer votre projet. Cet atelier , d’une durée de 3 heures, vous permettra de vous confronter, via des tests réalistes, aux exigences du sect

